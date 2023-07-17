Tokat’ın Niksar ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangından dolayı bina kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Mahmudiye Köyü’nde akşam saatlerinde İ.Ö.’ye ait 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3. katta alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.