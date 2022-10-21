Tokat’ta, 2 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 665 ton buğday tohumluğu dağıtıldı.

Tokat’ta, 2 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 665 ton buğday tohumluğu dağıtıldı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ’Buğday Tarımında Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi’ projesi dahilinde sertifikalı tohum dağıtım programı düzenlendi. 8 milyon TL bütçe ile 665 ton flamura - 85 buğday tohumluğu temin edilerek, 2 bin 500 çiftçiye dağıtımı başladı. Törende konuşma yapan Vali Numan Hatipoğlu, çiftçilere verilen tohum desteğine değinerek, "2022 yılında proje gerçekleşme aşamasında Bakanlığımız TAKE “Buğday Üretiminde Verim Ve Kalitenin Artırılması “ projesi dahilinde 8 milyon lira bütçe ile 665 ton flamura -85 buğday tohumluğu temin edilmiş olup, 2 bin 500 çiftçiye dağıtımı yapılacaktır. Bu anlamda 3 yılda yapılan projeler sonunda 18,5 milyon TL. bütçe ile 2 bin 100 ton sertifikalı tohum çiftçilerimizle buluşturularak, üretim sonunda milli ekonomimize 240 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Hatipoğlu, dağıtılan tohumların çiftçiye hayırlı olmasını diledi.