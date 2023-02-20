Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Niksar İlçesinde şüpheli bir şahısın aracında, Ateş isimle uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 180 gram “Kubar Esrar” yakalandı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi.

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