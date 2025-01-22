Tokat’ta “Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar” projesi kapsamında köy kadınlarına kemik erimesi risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam tarzı eğitimi verildi.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında “Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar” projesi hayata geçirildi. Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doç. Dr. Döndü Şanlıtürk’ün proje danışmanı, Öğr. Gör. Özlem Seymen’in proje yürütücüsü, Dr. Öğr. Üyesi Özge Buldan, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünden Öğr. Gör. Abdurrahim Uyanık ve Öğr. Gör. Nurgül Kaplan’ın araştırmacı olduğu projeye hemşirelik 2. ve 3. sınıf öğrencileri de gönüllü olarak destek sundu. Proje kapsamında Erbaa’ya bağlı Salkımören, Üzümlü, Değirmenli, Tepekışla, Kale ve Ballıbağ köylerindeki kadınlara osteoporoz (kemik erimesi) risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam tarzı konularında eğitim verildi. Eğitimin anlaşılabilirliğini arttırmak için 3D yazıcı ile üretilen sağlıklı ve osteoporozlu kemik modelleri kullanıldı. Ayrıca, risk grubundaki kadınların kas gücünü artırmaya yönelik kum torba kullanımı da gösterildi. Eğitim kapsamında kadınlarla bireysel görüşmeler sırasında osteoporozu önlemeye yönelik kişiye özel önerilerde de bulunuldu.