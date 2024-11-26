Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı, zorlu yaşam şartlarının yanı sıra ilginç görüntülere de sahne oldu. Olimpik yüzme havuzu olmayan Tokat’ta farkındalık oluşturmak isteyen yüzme antrenörü 15 çocukla karda yüzmeye çalıştı.

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı, renkli görüntülere sahne oldu. Olimpik yüzme havuzunun eksikliğine dikkat çekmek isteyen yüzme antrenörleri, ilginç bir farkındalık etkinliği düzenledi. Antrenör Samet Uluhan ve 15 öğrencisi, karda mayo ve şortlarını giyerek yüzme taklidi yaptı. Eğlenceli anları cep telefonuyla kaydeden Alper Kıvrak, etkinliği izleyenlerin yüzlerini güldürdü. Kentte olimpik yüzme havuzu için yapılan bu ilgi çekici farkındalık çalışması, karın eğlencesini yüzme tutkusuyla birleştirdi.

“Yapılacak olimpik havuz, Tokat’ın ismini yurt dışında duyuracak”

Kentin olimpik yüzme havuzu ihtiyacı olduğunu söyleyen yüzme antrenörü Samet Uluhan, “Geçtiğimiz yıl yine kar yağışında bir farkındalık amaçlı kara girerek yüzmüştüm. Çocuklar bu videoyu gördüğünde hocam bizi de çağırsaydınız biz de katılırdık dediler. İnşallah bir sonrakinde birlikte yaparız demiştik. O da bugüne nasip oldu. Böyle bir video çektik. Bu etkinlikle birkaç tane amacımız var. Ama en önemlisi çocuklarımızı mutlu etmekti. Onlara güzel hatıralar bırakmaktı. Amaçlarımızdan birisi soğuğun çocuklarımızın üzerinde korkulacak bir etkisinin olmadığını göstermekti. Aksine direnci arttıracağını düşündüğümüzden dolayı yüzmeyle alakalı birleştirmek istedik. Ortaya böyle bir olay çıktı. Son yıllarda Gençlik Spor Bakanlığı çok ciddi yatırımlar yaptı. Tokat’a da bu yatırımlar yansıdı. Şehrimizin merkezinde üç tane yüzme havuzu var. Birisi bizim video çektiğimiz havuzumuz. Çok iyi havuzlarımız ama daha iyi olabilir mantalitesinde olduğumuz için çocuklarla birlikte bu konuya da dikkat çekmek istedik. Yetkililerden Tokat’ımıza olimpik havuz isteğimiz var. Yapılacak bir olimpik havuz, Tokat’ın ismini Türkiye’de hatta yurt dışında çok iyi bir şekilde duyuracağını düşünüyoruz. Ya çocuklar zaten kar yağışına mutlu oluyorlar. Üstüne bir de böyle bir etkinlikle çok daha mutlu oldular ufak bir şey yaptık zaten. Çok ciddi bir süre harcamadık. Kısa süreli bir videodan sonra tekrardan içeride hemen antrenmanımıza başladık. Havuzumuz sıcak ve hijyeniktir. Çok sağlıksız bir ortam yoktu” dedi.

“Onlar karda yüzerken ben çekerken eğlendim”

Çocukların o anlarını kaydeden antrenör Alper Kıvrak ise “Samet Hocam ve çocuklar karda yüzerken çok eğlendi. Ben de onları çekerken çok eğlendim. Çok eğlenceli bir durumdu. İnşallah tekrarını daha güzel videolarla yapacağımıza inanıyorum. Memleketimiz için güzel projelerimiz var. Yüzme camiası için güzel projelerimiz var. Grubumuzla iyi bir seviyedeyiz. İnşallah olimpik havuzumuz da yapılırsa Samet Hocamın da dediği gibi daha güzel yerlere, gelip daha güzel başarılar kazanacağımızı inanıyorum” diye konuştu.