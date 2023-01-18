Sivas’ta yaşayan Tokatlı bürokratlar, Sivas Tokatlılar Derneği tarafından ilki düzenlenen ‘Tokatlı Bürokratlar Buluşması’ programında bir araya geldi.

Sivas’ta yaşayan Tokatlı bürokratlar, Sivas Tokatlılar Derneği tarafından ilki düzenlenen ‘Tokatlı Bürokratlar Buluşması’ programında bir araya geldi.

Sivas’ta yaşayan Tokatlı bürokratlar buluşma programında bir araya gelerek tanışma imkanı buldular. Sivas’ta bir restoranda düzenlenen programa Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Sivas Tokatlılar Derneği Başkanı İsmail Çakan, Sivaslı işadamları; Mehmet Erdem Tokuş, Salim Eminoğlu, Mehmet Şanlı, bürokratlar ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Sivas Tokatlılar Derneği Başkanı İsmail Çakan, Sivas’ta kendilerine ulaşan hemşerilerine ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi.

“Örnek iki şehir”

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Tokat ve Sivas’ın birbirlerine katkı sağladıklarını ve diğer şehirlere örnek olduklarını söyleyerek, “Sivas ve Tokat birbirlerini tamamlayan iki şehirdir. Bazı komşu şehirler birbirlerine rakip olurlar ancak Tokat ve Sivas birbirlerine katkı sağlayan ve destekleyen örnek komşu şehirledir. Ben Sivas’ta kendi evimde gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sivaslı İş İnsanı Mehmet Erdem Tokuş ise Tokat ve Sivas tarih boyunca hem ticaret hem sosyal anlamda iç içe olmuş iki komşu şehir olduğunu ifade ederek, “Özellikle sizin gibi şehrimize değer katan bürokratlarımızın, mülki amirlerimizin bir arada olması ve birbirlerini tanıması bizim için çok kıymetli” dedi.