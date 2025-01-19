Tokat’ta kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, kaybolan köpeği Şila’yı bulan kişiye çeyrek altın ödül vereceğini açıkladı.

Almus ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, baraj kıyısında sahip çıktığı sokak köpeği Şila ile özel bir bağ kurmuştu. Sezer, Şila için baraj kenarına sıcak bir yuva yaparak minik dostuna özel bir yaşam alanı oluşturmuştu. Her gün balık kafeslerine tekneyle giden Sezer’e Şila da eşlik ederken, köpeğin yavruları da annelerinin bu alışkanlığını devralarak Sezer’i yalnız bırakmamıştı. Sezer 5 günlüğüne şehir dışına çıktığında, döndüğünde Şila’yı bulamayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Köpeğini bulmak için ilçeyi karış karış gezen Sezer, sadık dostunu bulamayınca, ona ulaşacak kişiye ödül vermeye karar verdi. Cebinde çeyrek altın bulunan Sezer, Şila’yı bulan kişiye bu altını hediye edeceğini belirtti.

“Cebimde çeyrek altınla dolaşıyorum”

Cebinde çeyrek altınla gezdiğini söyleyen Sadullah Sezer, “Almus ilçesinde balık yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum. 4-5 günlüğüne şehir dışına çıkmıştım. Sizin de bildiğiniz Şila isimli köpeğim kaybolmuş. Aradım ama bir türlü bulamadım. Hala da arıyorum. Şayet Şila’yı getiren olursa cebimde çeyrek altınla dolaşıyorum. Bu altını ona vereceğim. Helali hoş olsun. Görenler, ilgilenenler bana bir zahmet bildirsinler” dedi.