Tokat Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Tokat Belediyesi şehrin yoğun yerleşime sahip mahallelerinden biri olan Esentepe Mahallesi’nde bir süredir devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamladı. Biten çalışmaların ardından yol halkın hizmetine açılarak kullanılmaya başlandı.

"Daha modern bir modeli bu noktada uyguladık"

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada “Şehrimizin en önemli geçiş noktalarından Esentepe Mahallemizin Atatürk ve Orhan Gazi Caddelerimizin kesişme noktasındayız. Bir süredir bu bölgede çalışmalar yapıyorduk. Hem burada trafik seyrinin iyileştirilmesi için asfalt çalışmamız, hem de asfaltın altına yapmış olduğumuz yağmur suyu hattımız, kanalizasyon hattımız ve mahallenin belli bölgelerindeki içme suyu yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Dün itibariyle çalışmamız bitti. Bugün itibariyle de tamamen bitmiş şekliyle caddelerimizi trafiğe açmış bulunmaktayız. Trafiği rahatlatmak için bu kesişme noktasında geometrik değişiklikler yaptık. Daire şeklindeki kavşağı iptal ederek onun yerine trafiğin akışkanlığını sağlayacak daha modern bir modeli bu noktada uyguladık” dedi.

" Şu anda pırıl pırıl bir asfaltımız var"

Mahallede daha önceden yaşanan baskınların bu çalışmayla önüne geçildiğine dikkat çeken Başkan Eyüp Eroğlu, “Çok güzel oldu. Şu anda pırıl pırıl bir asfaltımız var. Yoğun yağışlarda problem yaşadığımız bu noktalarda artık hızlı bir şekilde suyun deplase edecek mazgallar ve bağlantısındaki yağmur suyu hattımız bu mahallemize yakıştı” dedi.

"Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Başkan Eroğlu “Bir süredir burada devam eden çalışmalarımız sırasında hem Tokat halkımız, hem de esnaflarımızın doğal iş akışı etkilenmişti. Kusura bakmasınlar diyoruz. Bu çalışmalar yapılırken mecburen onların konforu etkileniyor. Fakat işlerimiz tamamlanınca daha konforlu, modern ve güzel bir yapıya kavuşuyor. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem mahallemiz, hem de şehrimiz için hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.