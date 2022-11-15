Tokat’ta 7 bin 500 metrekarelik alanda pazar atıklarının geri dönüşümle gübreye dönüşeceği park hayata geçiriliyor.

Tokat’ta 7 bin 500 metrekarelik alanda pazar atıklarının geri dönüşümle gübreye dönüşeceği park hayata geçiriliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeniyurt Mahallesi’nde yapımı devam eden çevre eğitim parkındaki çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye’de çok fazla örneği olmayan özgün bir park inşa ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik bir alanda bu parkımızı inşa ediyoruz. Gençlerimizin hem spor yapabileceği güzel vakit geçirebileceği bir park olmasının yanı sıra parkımızın bir özelliği var. Vatandaşlarımız buraya evlerindeki pazar artıklarını getirecekler. Buradaki kompost makinesinden geçirilerek bir gübre imalatı gerçekleşmiş olacak. Bu çalışma ile geri dönüşümün bir yönünü çocuklarımıza öğretmiş olacağız. Çalışmamız sadece bununla kalmayacak. Buradan üretilen gübrelerin kullanıldığı çocuklarımızın tarımsal faaliyet yapacağı hobi bahçeleri oluşturuyoruz” dedi.

Çevre eğitim parkında sıfır atık konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Eroğlu “Ayrıca farklı atık türlerinin de konulabileceği bir çalışma yapıyoruz. Bir de eğitim alanı oluşturuyoruz. Çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak, onların sıfır atık uygulamalarının kazanımlarını fark etmelerini sağlamak amacıyla bu parkı inşa ediyoruz. Bu parkı tamamladığımız zaman ülkemizdeki bu bağlamda oluşturulmuş önemli parklardan biri olacak. Çocuklarımız, hemşerilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.