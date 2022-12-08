Tokat ve Diyarbakır’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Tokat ve Diyarbakır’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat’ın Niksar ilçesi ile Diyarbakır’da yapılan eşzamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tokat Adliyesine sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 6,62 gram esrar maddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünce tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ise 370 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Suç unsuru malzemelere el konulurken 1 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.