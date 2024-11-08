Tokat Ülkü Ocakları, Küresel Gazeteciler Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek’in ev sahipliğinde Eze Köy İsli Demlik'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Tokat basınının güçlü isimlerinden Kemal Özdilek, bu özel buluşmada, medya etiği ve bilgi kirliliği konusundaki hassasiyeti ile dikkat çekti.NURHAN İÇMEZ - TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Tokat Ülkü Ocakları, Küresel Gazeteciler Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek ev sahipliğinde İsli Demlik’te bir araya geldi. Kemal Özdilek, bilgi kirliliğinin günümüzde toplumları olumsuz etkileyen başlıca sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Özdilek, “Doğru haber, bilinçli bir toplumun temel taşıdır. Yanlış bilginin hızla yayıldığı bu çağda, medya mensupları olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olmalıyız,” diyerek doğru haberciliğin önemini dile getirdi.

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, doğru haber almanın ve yaymanın önemine vurgu yaptı. Günümüzde bilgi kirliliğinin giderek arttığını belirten Başkan Yay, "Ülkemizde ve dünyada yanlış bilgilerin hızla yayılması, toplumları yanıltmakta ve kargaşaya yol açmaktadır. Bu nedenle doğru haber alma ve doğru haber verme konusunda hassas olmalıyız." dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI OLARAK SADECE SİYASİ BİR HAREKET DEĞİLİZ

Başkan Oğuzhan Yay, Ülkü Ocakları olarak bu konuya büyük önem verdiklerini ve Ülkü Ocakları mensuplarına doğru haber okumaları konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti. Başkan Oğuzhan Yay "Ülkü Ocakları olarak sadece siyasi bir hareket değiliz. Aynı zamanda gençlerimizi yetiştiren, onlara doğru bilgiyi veren bir kurumuz. Bu kapsamda üyelerimize doğru haber kaynaklarını nasıl belirleyecekleri, yanlış haberleri nasıl teşhis edecekleri konusunda çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

YAKUP ORAKÇI'DAN BASIN MESLEĞİ VE TOPLUMA ETKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

ABYB Genel Başkan Yardımcısı Yakup Orakçı ise, basın mensuplarının toplumu bilgilendirme sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini belirtti. Orakçı, medyanın toplum üzerinde önemli bir rol oynadığını ve bu rolün ancak etik bir duruşla sürdürülebileceğini vurguladı.