Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, oda bünyesinde AR-GE birimi kurulacağını açıkladı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, oda bünyesinde AR-GE birimi kurulacağını açıkladı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonumuzda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çıkan çağrı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantı öncesinde konuşma yapan TTSO Başkanı Fatih Gökdere oda bünyesinde AR-GE Birimi oluşturulacağını söyledi. Gökdere, AR-GER birimde görev alacak personelin oda üyesi işletmelere destek sağlayacağını belirterek, “Proje dosyalarının eksiksiz hazırlanması noktasında sıkıntı çeken işletmelere bu noktada destek verilmesiyle birlikte, hibe ve destekler noktasında daha çok kazanım elde etmeyi amaçlıyoruz. AR-GE birimimiz yakın bir zamanda faaliyetine başlayacak” dedi.