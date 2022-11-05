Tokat TSO’da önümüzdeki hafta sonu yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçimi yapılacak.

Tokat’ta bir otelde sabah saatlerinde başlayan seçimlere oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Seçimler öncesinde Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayları İşadamı Ali Çelik, İşadamı Erol Can ile İşadamı Sami Ülkü birlikte basına poz verdi. Saat 17:00’de sona eren seçimlerde 1. nolu meslek gurubu Murat Şahin, Gökhan Muratdağı, 2 nolu meslek gurubu Ali Çelik, Fatih Gökdere, Bülent İşeri, 3 nolu meslek gurubu Emrah Altun, Mustafa Dülek, Erkan Yıldız, 4 nolu meslek gurubu Hüseyin Danabaş, Sinan Gökçe, 5 nolu meslek gurubu Oktay Kızılkaya, Nihat Elibol, Dursun Sansar, 6 nolu meslek gurubu Fethi Yakar, Emin Yılar, Serhat İspirli, 7 nolu meslek gurubu Ali Özler, Sergen Coşkun, Mehmet Yılmaz, 8 nolu meslek gurubu Erol Can, Dursun Över, Hüseyin Şanlı, 9 nolu meslek gurubu Sami Ülkü, Günaydın Altuntaş, Turgay Akıntaş oldu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda 9 ayrı grupta 25 yeni meclis üyesi gerçekleştirilen seçimlerle belirlendi.

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