Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık görevi için koalisyon anlaşması yapıldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık görevi için koalisyon anlaşması yapıldı.

Tokat’ta hafta sonu yapılan seçimlerde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 25 yeni meclis üyesi seçildi. Üç başkan adayının yarıştığı seçimlerde iş adamı Erol Can’ın listesinden 12 meclis üyesi, mevcut başkan Ali Çelik’in listesinden 8 meclis üyesi, iş adamı Sami Ülkü’nün listesinden 5 meclis üyesi seçimi kazandı. 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak seçimlerde yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçimi yapılması için karar alındı. Seçim öncesinde ise Ali Çelik ile Sami Ülkü koalisyon kararı aldı. Alınan kararı iki başkan adayı birlikte kamuoyuna duyurdu.

Ali Çelik, 2 yıl kendisinin başkan olarak göreve devam edeceğini, 2 yıl ise Sami Ülkü’nün kendi ekibi ile başkanlık görevini yürüteceğini belirterek, "Burada oy kullanan bin 500 üyeden yaklaşık bininin oyunu alan iki ekip birlikte hareket edecek. Üye çoğunluğunu almış iki ekip ticaret odasını birlikte yönetecek" dedi.

Sami Ülkü ise iki başkan adayı ile ayrı ayrı görüşme yaptığının altını çizerek, "Kendi grubumuzla yapmış olduğumuz değerlendirmede beyaz listeyi tercih ettik. Bir anlaşma zemini yakaladık. Dönüşümlü olarak 2 yıl sonrasında da biz 2 yıl çalışarak görev süresini tamamlamak üzere anlaşma yaptık" diye konuştu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ve meclis başkanı cumartesi günü meclis üyelerinin oyu ile belirlenecek.