Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Millet Bahçesi’ndeki bıçaklı kavgayı önlemekteki başarısından dolayı güvenlik görevlisi Mehmet Kaymak’ı ödüllendirdi.

Tokat Millet Bahçesi’nde önceki akşam iki Azerbaycan uyruklu grup arasında “yan baktın” tartışmasıyla başlayan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayda şüpheli A.R., 3 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalışırken millet bahçesi güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralılar, Tokat’taki hastanelerde tedavi altına alınırken A.R., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan’dan güvenlik görevlisine ödül

Kavgaya hızlı müdahale ederek olayın büyümesini engelleyen güvenlik görevlisi Mehmet Kaymak, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından makamında ağırlanarak özverili çalışması için ödüllendirildi. Başkan Yazıcıoğlu, Kaymak’ın gösterdiği dikkatin tüm personele örnek olması gerektiğini belirtti.