Tokat, damızlık kaz yetiştiriciliği tesisinde üretilecek kazlarla Kars’a rakip olacak.

Tokat, damızlık kaz yetiştiriciliği tesisinde üretilecek kazlarla Kars’a rakip olacak.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde damızlık kaz yetiştiriciliği tesisi kuruldu. Bölgesel olarak kaz üretiminde söz sahibi olmayı hedefleyen ilçe Kars’a rakip olacak. 850 damızlık kazdan 300’ü ilk etapta 4’er adet olmak üzere vatandaşa dağıtıldı. Tesiste bakılan kazların yumurtaları ise kuluçka makinesine konularak civciv üretimi yapılmak suretiyle çoğaltılacak. Dere yatağına yakın bir alanda kurulan tesiste bakılan yüzlerce kaz havadan görüntülendi. Sürü halinde suya giren kazların o anları belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkarttı.

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, amaçlarının bölgede kaz üretimini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Hedeflerinin Kars’a rakip olmak olduğunu belirten Coruk, “İlçemizin adını Türkiye’ye kaz üreticiliği noktasında duyurmak istiyoruz. İlçemizde yıllardır süre gelen bir kaz üretimi var. Biz bunu biraz daha artırarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Kuluçka döneminden sonra üretilen civcivleri sözleşme karşılığında dağıtacağız. Sosyal gelişmeyi sağlamak adına cüzi bir ücretle vatandaşlara kaz verilecek. İlk etapta 15 bin civciv üretmeyi hedefliyoruz” dedi.