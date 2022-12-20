Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevden alındı.

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevden alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Tokat’ta özel bir hastanede tepki çeken görüntüler sonrasında başlatılan soruşturması sürecinde İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevinden alındı. Nergiz’in görevden alınması ile ilgili açıklama yapılmadı. Amasya İl Sağlık Müdürü iken Tokat İl Sağlık Müdürü olarak atanan Nergiz, Tokat’ta 1 yıldır görev yaptı.

Skandal görüntüler tepki çekmişti

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladığı görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde hastanenin faaliyetine 7 gün süre ile ara verilmişti.