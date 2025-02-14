Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, Erbaa ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşabilmesi için ambulansın yolunu açtı. İl genelinde kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tokat İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamaya devam ediyor. Erbaa İlçesi Ortaköy’de rahatsızlanan bir vatandaşın hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu. Karla kaplanan yol, kar timlerinin yoğun çalışmasıyla açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

İl genelinde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm ilçelerimizde ve köy yollarında kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına yeni araçlarımızla aralıksız devam ediyoruz. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına yetişiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktadır. Her durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Kar temizleme ve yol açma çalışmaları Tokat merkez köyler ve tüm ilçelerde aralıksız devam ettirilmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde yolların güvenli hale getirilmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" denildi.