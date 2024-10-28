Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, gazeteci Yakup Orakçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen "İsli Demlik" buluşmasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Yılmaz, üniversite hastanesinin sağlık hizmetlerinde çıtayı yükseltmek için planlanan dev yatırımları ve projelerini açıkladı. Tokat halkına ve bölgedeki hastalara daha nitelikli hizmet sunmayı hedefleyen bu yatırımlar, sağlık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sağlık alanında 390 milyon liralık yatırım yaparak onkoloji bölümü ve dijital sağlık sistemleri ile hizmet kalitesini artırıyor.

Rektör Yılmaz, üniversite hastanesine yapılacak toplam 390 milyon liralık cihaz alımlarıyla sağlık hizmetlerinin en ileri teknolojilerle donatılacağını vurguladı. Bu cihazlar, özellikle onkoloji, radyoloji ve genel tanı alanlarında önemli bir fark yaratacak.

"Hastanemize alınacak PET cihazı, Türkiye'deki en ileri teknolojilerden biri olacak. Bu sayede hastalarımız daha az radyasyona maruz kalarak daha hızlı ve doğru teşhislerle tedavi görecekler," dedi.

ONKOLOJİ BÖLÜMÜNE YATIRIM Rektör Yılmaz, onkoloji bölümünün genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, kanser hastalarına daha iyi tedavi olanakları sunulacağını söyledi. Bu yatırımların, Tokat’taki sağlık hizmetlerini ülke çapında öne çıkaracağını belirten Yılmaz, üniversitenin sağlık sektöründeki iddiasını güçlendirdiğini ifade etti.

"Kanser tedavisinde en güncel teknolojileri kullanarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Bu, Tokat’ın sağlık turizmi açısından da önemli bir adım," diye ekledi.

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme sürecine de değinen Yılmaz, üniversite hastanesinde dijital sağlık kayıtlarının entegre edilmesi ve hasta takip sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Bu yatırımlar, hastaların tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

"Sağlıkta dijitalleşme projelerimizle, hastalarımıza daha hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Dijital takip sistemleri sayesinde tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağlanacak," dedi.

BORÇSUZ VE GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ Rektör Yılmaz, üniversite hastanesinin Türkiye’deki en iyi yönetilen hastanelerden biri olduğunu vurguladı. Borçsuz bir şekilde faaliyetlerini sürdüren hastane, bu güçlü finansal yapısıyla daha fazla yatırım yapma imkanı buluyor. Yeni cihaz alımları ve genişletme projeleri sayesinde hastanenin hizmet kapasitesi artacak.

"Üniversite hastanemiz, finansal açıdan sağlam duruşuyla dikkat çekiyor. Bu sayede sürekli büyüyen bir hizmet kapasitesine sahibiz," dedi.