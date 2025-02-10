Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), HİJYENLAB sıvı sabunlarıyla camilerde hijyen standartlarını yükseltmeye yönelik toplumsal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

TOGÜ, toplumsal sorumluluk projelerine devam ediyor. TOGÜ, toplum sağlığını desteklemek ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla ürettiği HİJYENLAB sıvı sabunlarıyla önemli bir katkı sağladı. Bu çerçevede, Tokat’taki bazı camilere sıvı sabun bağışı yapıldı. Üniversite personeli, camilerin sabunluklarını takarak sabunları doldurdu. Cami cemaatinin hijyen şartlarını iyileştirmeyi ve hijyen standartlarını yüksek tutmayı amaçlayan proje, vatandaşlar tarafından takdir topladı.