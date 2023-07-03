Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden öğrencilerin tercih ettiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31 yılı geride bıraktı.

Üniversitenin 31 yılı geride kaldığından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Üniversitemizin değerli akademisyenleri, çalışanları, öğrencileri, mezunları, mensupları ve tüm paydaşlarımız; 3 Temmuz 1992 yılında kurulan Üniversitemizin başarı ve gelişim öyküleri ile dolu 31 yılı geride bırakmasına şahitlik etmekten kıvanç ve mutluluk duyuyorum.17 Fakültesi, 13 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi günümüzde artan öğrenci ve akademisyen sayısı ile birlikte yükselen başarı grafiği ile göz doldurmaktadır" dedi.

"Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden öğrencilerin tercih ettiği Üniversitemiz ilerlemesini artan bir ivme ile hız kesmeden sürdürecektir"

Türkiye ve dünyadan öğrencilerin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini tercih ettiğini belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana nitelikli akademik kadrosu ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanları başta olmak üzere toplumun ihtiyaç duyduğu diğer sosyal sorumluluk alanlarına kayıtsız kalmayan ve bu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesi üzere bilimsel eser ve proje üreten yenilikçi bir üniversite olma hedefinde ilerlemiştir. 31 yılı geride bırakan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çağdaş ve evrensel nitelikleriyle, kent, bölge ve ülke insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında, eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlayan ve toplumsal ihtiyaçları öngörerek yenilikçi çözümler üreten bir vizyona sahiptir. Bu istikamette, Üniversitemiz ülkemizin sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeye devam etmektedir. Uluslararası arenada başarıları her geçen gün artan, çevreci, kendi öz kaynakları ile birçok bilimsel ve sanatla ilgili toplantıyı organize edebilen, Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden öğrencilerin tercih ettiği Üniversitemiz ilerlemesini artan bir ivme ile hız kesmeden sürdürecektir. Geçmişten aldığı birikimiyle Üniversitemiz, çağın gereklerine uyum sağlayan, değişime açık, yeniliklerin öncüsü bir yükseköğretim kurumu olma kararlılığını sürdürecektir. Bu anlamda, Üniversitemizin 31’inci kuruluş yılını kutluyor; Üniversitemizin gelişimine katkı sunan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.