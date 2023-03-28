Tokat’ta polisler tarafından ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle en büyük hayali polis olmak isteyen Funda Çetin’e jest yaptı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde özel çocukları mutlu etmek, farkındalık oluşturmak ve hissettirmek için bir etkinlik düzenlendi. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde en büyük hayali polis olmak olan Funda Çetin’e Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis üniforması hediye edildi. Polis Üniformasını giyen Çetin ve ailesi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından misafir edilerek, İl Emniyet Müdürlüğünde birimleri gezdi. Daha sonra Çetin, polislerle ekip otosuna binerek eğitim gördüğü okula götürüldü.