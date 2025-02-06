Tokat’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı tarihi mekanlarda kartpostallık manzaralar oluştu, vatandaşlar ortaya çıman kış manzarasının tadını çıkarttı.

623 rakımlı Tokat’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezindeki açık hava müzesi niteliğindeki tarihi mekanlar, karla kaplanarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, yolda yürümekte zorlanırken özellikle tarihi bölgelerde karın oluşturduğu farklı atmosfer ilgiyle izlendi. Okula ve işe gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, oluşan bu muazzam manzarayı kaydetmek için telefonlarıyla fotoğraf çekti.