Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Okulların tatil olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Tokat’ta akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte okullar tatil edilirken sokaklar boş kaldı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları beyaz örtü ile hayranlıklarını gizleyemedi. Karla kaplanan tarihi kent merkezi adeta kartpostallık manzara sundu. Karla sakinleşen sokaklarda bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekildi.