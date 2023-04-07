Tokat Belediyesi, kış şartlarının sona ermesi ile birlikte Güneşli Mahallesinde 6 sokakta geniş çaplı çalışma başlattı.

Tokat’ta kış şartlarının sona ermesi ile birlikte Tokat Belediyesi çalışmalarına başladı. Güneşli mahallesinde başlanılan çalışmalarda, 6 sokağın asfaltlama çalışmaları, parke ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi gayelenen çalışmada kış şartlarının sona ermesiyle çalışmaların erken bitmesi planlanıyor.

"6 sokağa ekiplerimiz hızlı bir şekilde girdi"

Güneşli Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Belediyemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Güneşli Mahallemizdeyiz. Bir taraftan yolların açılmasıyla, asfaltlama, parke ve kaldırım çalışmaları, çok yoğun bir işin olduğu bir yer. Burada 6 sokağa ekiplerimiz hızlı bir şekilde girdi. Yapılaşmanın yoğunlaştığı bu bölgede çocuk parkından semt spor alanına kadar vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal alanları da üretiyoruz. Altyapı çalışmalarından sonra şimdi üstyapı çalışmaları ile mahallemizin hem vatandaşlarımız açısından daha kullanışlı hale geleceğini hem de hak ettiği güzel görüntüye kavuşacağını söyleyebiliriz” dedi.

"Şehrimizin genelinde çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştireceğiz"

Kış şartlarının sona ermesi ile birlikte çalışmaların hızlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Planlarımız çerçevesinde her zaman olduğu gibi 2023 yılında da şehrimizin genelinde çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştireceğiz. Nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa ivedilikle ulaşmaya gayret edeceğiz. Bununla birlikte Tokat’ın genelinin faydalanacağı projelerimizde de çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.