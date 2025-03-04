Tokat Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak.

Tokat Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürerek 2025 YKS’ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Tokat’ta ikamet eden öğrenciler, bu destek sayesinde YKS başvurularında maliyet yükünden kurtulacak.

Başkan Yazıcıoğlu: "Gençlerimizin yanındayız"

Eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin üzerindeki maddi yükü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. ‘Birlikte güçlü, eğitimde öncü’ vizyonuyla başlattığımız eğitim hareketine bir yenisini daha ekliyor ve YKS başvuru ücretlerini ödüyoruz. Tokat Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman destekçisi olacağız" dedi.

YKS sınav ücret desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını online olarak gerçekleştirdikten sonra gerekli belgeleri Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edebilecekler. Başvurular için harç ödendi belgesi, ikametgâh belgesi ve öğrenci belgesinin belediyeye bırakılması gerekiyor. Başvurular, tokat belediyesi web sayfasından online olarak yapılabilecek olup, belgelerin elden teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.