Tokat Belediyesi’nin hayata geçirdiği "Mezarlık Bilgi Sistemi", defin işlemlerini ve mezarlık ziyaretlerini dijital ortamda kolaylaştırıyor.

Tokat Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mezarlık Bilgi Sistemi sayesinde hem hukuki hem de pratik anlamda defin işlemleriyle mezarlık ziyaretleri çok daha erişilebilir hale geldi. Gurbette yaşayan vatandaşlar için de sistem büyük bir avantaj sunuyor. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler, mezarlık bilgi sistemi üzerinden istedikleri defin alanına kolayca ulaşabilecek. Mezar yerleri dijital ortamda hem harita şeklinde hem fotoğraflı bir şekilde görülebilecek ve ziyaretler daha planlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sistem sadece günümüz mezarlarını değil, geçmiş yıllara ait definleri de kayıt altına almayı hedefliyor.

"26 bin mezar kayıt altına alındı"

Mezarlık bilgi sisteminin önemini vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Göreve geldiğimizde ilk iş olarak Mezarlıklar Müdürlüğü’nü kurduk. Bugüne kadar Tokat’ta mezarlık alanlarının ve definlerin kayıt altına alınmaması büyük bir kayıptı. 800 yıllık mezarlar halen dururken, 50 yıl önce defnedilen kişilerin mezar yerlerinin bile bilinmemesi kabul edilemez bir durum. Biz bu açığı kapatmak için çalışmalara başladık ve şu ana kadar 26 bin mezar yerini kayıt altına aldık" dedi.

Mezarlık alanları drone ile haritalandı

Teknolojiyi en üst seviyede kullanarak tüm mezarlıkları kayıt altına aldıklarını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Drone teknolojisiyle yapılan çekimler sayesinde mezar yerleri tek tek belirlendi ve tüm mezarlık alanları düzenli bir şekilde tasarlandı. Geçmişte yapılan çarpık mezar yerleşiminin yerine daha düzenli alanlar oluşturuldu. Ayrıca, aile mezarlıkları, normal mezarlık alanları ve boş mezar alanları sistemde ayrı kategorilerde yer aldı" diye konuştu.