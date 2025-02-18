Tokat Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artırmak için bir turizm platformu kurarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi tarafından Eylül ayında kurulan Kültür ve Turizm Komisyonu, şehrin kültürel ve turistik potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor. Hazırladığı opsiyonel eylem planı doğrultusunda önemli bir adım atan komisyon kent için bir turizm platformu oluşturarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tokat Kent Konseyi, Ticaret Odası, TODEX ve diğer ilgili paydaşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Tokat’ın turizmde hak ettiği yere ulaşabilmesi için yapılacak çalışmalar, atılacak adımlar ve stratejiler üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

"Paydaşlarımızla iş birliği yapacağız"

Tokat’ın tarihi zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin ve kültürel mirasının doğru stratejilerle tanıtılmasının önemine değinen Başkan Yazıcıoğlu, şehrin turizmde daha güçlü bir konuma gelmesi için tüm paydaşlarla iş birliği yapacaklarını belirtti. Yazıcıoğlu, komisyonun şehrin turizm vizyonunu geliştirmek amacıyla projeler üretmeye devam edeceğini ve Tokat’ın eşsiz değerlerini ön plana çıkaracağını ifade etti.