Tokat Belediyesi, yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı Güneşli Mahallesi’nde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Tokat belediyesi alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güneşli mahallesinde devam eden alt yapı çalışmalarında, 13 bin 252 metrekare asfalt, 6 bin 867 metrekare parke, 5 bin 863 metrekare kaldırım taşı döşendi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Güneşli Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Eroğlu, "“Üstyapıdan önce altyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Çalışmaları tamamladığımız bölgede üstyapıdan önce yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon yaklaşık 5 kilometre altyapı çalışmasını tamamlamıştık. Yeni açılan ve açılacak yollarla birlikte burada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Yoğun bir gayret gösteriyoruz"

Güneşli Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Güneşli Mahallemiz çok güzel bir asfalta kavuştu. Biz çalışmalarımızı incelerken bu alanı yürüyerek geçtik. Kilometrelerle ifade edebileceğimiz mesafelerde üst yapı çalışması, asfalt ve parke yol çalışması yaptığımız alanda altyapı çalışmalarını da daha önce tamamlamıştık. Güneşli Mahallemiz geleceğin en güzel mahallelerinden biri olacak. Bizler şehrimizin her noktasında olduğu gibi yoğun bir gayret gösteriyoruz. Asfalt, parke çalışmalarında altyapı çalışmalarında ve park yapımıyla mahallemizin belediyecilik hizmetlerini karşılıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ekiplerimiz aralıksız olarak çalışarak buralarda üstyapı asfalt ve parke çalışmalarını gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık” diye konuştu.

"Şehrimizin insanına layık çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Yeni yapıların yoğunluklu olarak inşa edildiği mahallenin bu bölgesindeki çalışmalarda 13 bin 252 metrekare asfalt, 6 bin 867 metrekare parke yol ve 5 bin 863 metrekare kaldırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Üstyapıdan önce altyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Çalışmaları tamamladığımız bölgede üstyapıdan önce yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon yaklaşık 5 kilometre altyapı çalışmasını tamamlamıştık. Yeni açılan ve açılacak yollarla birlikte burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Parkıyla, bahçesiyle, peyzajıyla, altyapı ve üstyapısıyla şehrimize, şehrimizin insanına layık çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.