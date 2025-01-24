Tokat Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde kullanılamaz hale gelen Biyogaz Depolama Balonunu yenileyerek tesisin elektrik giderlerinde yüzde 30 geri kazanım sağladı.

Tokat Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde uzun bir süredir kullanılamaz durumda olan ve atıl hale gelmiş Biyogaz Depolama Balonu, yapılan yenileme çalışmaları ile yeniden faaliyete geçirildi. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde başlatılan projeyle, tesisin elektrik giderlerinde yüzde 30 oranında geri kazanım sağlandı. 2024 yılı Haziran ayında yapılan ihaleyle başlanan çalışma, yaklaşık 7 Milyon 745 Bin TL maliyetle 160 gün süren yoğun bir sürecin ardından tamamlandı. Yenilenen Biyogaz Depolama Balonu, Atık Su Arıtma Tesisinin tam kapasiteyle çalışmaya devam etmesini sağladı. Bin 530 metreküplük depolama kapasitesi olan balon üç katmanlı membran yapısıyla ileri teknolojiye sahip.

“Elektrik giderlerinin yüzde 30’unu üretiyoruz”

Belediye olarak Atık Su Arıtma Tesisinde kullanım ömrünü tamamlayan ve kullanılmaz hale gelen Biyogaz Depolama Balonunun yeniden aktif hale getirerek çalışmasını sağladıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Bu yatırımla, Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen biyogazı depolayarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesinde önemli bir adım atmış olduk. Bu sayede tesisimizin elektrik giderlerinin yüzde 30’unu kojenerasyon ünitesinde üretiyoruz” dedi.

“Çevre dostu üretken belediyecilik”

Yeni Biyogaz Depolama Balonu’nun faaliyete geçmesiyle çevre dostu üretken belediyeciliğin Tokat’ta hâkimiyetini pekiştirdiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, “Tokat’ımızda çevreci bir anlayışla sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların Tokat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.