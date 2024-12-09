Tokat Belediyesi inşaat temeli kazısı sırasında meydana gelen göçüğün bina için risk oluşturmadığını açıkladı.

Kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi’nde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen yol kayması, 60 dairelik bir binanın giriş yolunu kullanılamaz hale getirdi. Olayın ardından bina sakinleri, apartmanın altındaki bir dükkândan giriş çıkış yapmaya başladı. Tokat Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, inşaatın 02 Aralık 2024 tarih ve 2024-107 nolu Yapı Ruhsatı ile hafriyat çalışmalarına başladığını belirterek, temel kazısı sırasında komşu parsel ile arasındaki 3 metrelik yol dolgusunda kayma yaşandığını ifade etti. Belediye ekiplerinin sahada yaptığı incelemelerde, yan binanın statik açıdan herhangi bir risk taşımadığı tespit edildi. Müteahhit firmadan ise bina giriş yolunun en kısa sürede onarılacağı öğrenildi.