3. lige yükselen Tokat Belediye Plevnespor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

İki sezon üst üste şampiyon olarak amatör ligden profesyonel lige yükselen Tokat Belediye Plevnespor kutlamaları yapıldı. Kanal Tokat’ta etkinlik alanında gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına futbol takımı, takım yönetimi, şehir protokolü ve binlerce Tokatlı katıldı. Havai fişek gösterileri ve konserlerin yapıldığı programda Tokat Belediye Plevnespor’un şampiyonluğu doyasıya kutlandı. Futbolcuların taraftarların tezahüratları arasında tek tek sahneye çağrıldığı kutlamalarda onları sahnede Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu karşılayarak başarılarını tebrik etti. Kutlama sırasında konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,

"Tokat bizim aşkımız"

Tokat şehrine tutkuyla bağlı olduklarını belirten Başkan Eroğlu, “Tokat bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim heyecanımız Tokat. Bu şehir bizim kalbimizde her zaman sevdasını heyecanını taşıdığımız, bize enerji veren şehrimiz. Tokat’ımızın birçok değeri vardır. Hemen şu anda yanımızda bulunan Hıdırlık Köprümüzle, tarihi Sulusokak ile, saat kulemiz, kebabımız ile, daha birçok değerimizin adını Tokat ile müsemma edebiliriz. Bunlar Tokat’ın değerleridir. Tokatspor da Tokat’ın değerlerinden bir tanesidir. 1963 yılında kurulan ve hepimizin gönlünde olan Tokatspor’umuz ve şimdiki ismiyle Tokat Belediye Plevnespor’umuz bizim ve şehrimizin önemli değerlerinden bir tanesidir ”dedi.

"vefakar taraftarlarımıza bir söz verdik"

Tokatspor camiası için üzüntülü günlerin geride kaldığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Bir söz vardır ya ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’. İşte biz de bundan iki yıl önce yiğit düştüğü yerden kalkacak dedik. Şehrimize, size, vefakar taraftarlarımıza bir söz verdik. Geçtiğimiz yıl amatör ligde Tokat Belediye Plevnespor takımını kurduk. Şunu söyledik : ‘Biz bu ligde misafiriz, şampiyon olacağız, Bal ligine çıkacağız’ dedik. Geçtiğimiz yıl bu takım bize şampiyonluk kazandırdı. Annesinin helal ak sütü gibi Bal Ligine çıktı ”şeklinde konuşu.

" O bize güvendi, biz ona güvendik"

Takımın teknik direktörü Semih Tokatlı hakkında övgü dolu sözler belirten Başkan Eroğlu “Bu sezon Semih hocamız ile birlikte bir takım kurduk. Bu şehrin yabancısı değildi. 2005’te bu takımı şampiyon yapmıştı. Sonrasında başka bir takıma gitmiş, hikayesi yarım kalmıştı. Hocamla görüşmemizde ‘Hocam belki Tokatlı değilsin ama soyadın Tokatlı. Sen bu takımı şampiyon yaptın, haydi gel yine birlikte bu takımı şampiyon yapalım’ dedik. Ve o Süper Ligden Alanyaspor’dan Tokat’a geldi. O bize güvendi, biz ona güvendik. Birlikte, buradaki kulüp yöneticilerimizle beraber olmak üzere bir söz verdik. Ben orada hocama şunu söyledim: ‘Benim için önemli olan birkaç husus var. Hocam bize öyle bir takım kur ki; ahlakıyla, zekasıyla, insanlığıyla, sporculuğuyla öyle bir örnek olsun ki, Tokat’ımıza öyle yakışsın. Bu hususlarla inşallah hep birlikte başaralım. Şimdi bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz. Burada 27 tane pırlanta gibi sporcumuz var. Böyle başardık. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu şampiyonluk Tokat halkına bu ekibin bir armağanıdır. Malzemecisinden aşçısına, teknik heyetinden, sağlıkçısından, futbolcusundan taraftarına herkesin çok büyük emeği var, teşekkür ediyorum” dedi.