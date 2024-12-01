Çorum’un Sungurlu ilçesinde Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun makam aracının da arasında bulunduğu zincirleme trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan İstanbul’a dönen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı, 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, aynı araçta bulunan Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ve Mevlüt Gökhan ile diğer araçlardaki Zeykir Aydoğan, Pehlül Aydoğan, Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler hafif şekilde yaralandı.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu başka bir araçla Sungurlu Devlet Hastanesine giderken, diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu’nun müdahalesi hastanede ayakta yapılırken, tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.