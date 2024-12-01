Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Başkan Yazıcıoğlu, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun bulunduğu makam aracı, bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ile Mevlüt Gökhan kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Başkan Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.