Sivas’ta patates ekim sezonunun açılmasıyla birlikte tohumluk patatesler toprakla buluştu.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinin başında gelen Sivas’ta tohumluk patates ekimi başladı. Sivas’ın Gemerek ilçesinde çiftçilikle uğraşan Hicabi Pekyürek, yemeklik patates için kolları sıvadı. Çiftçi Pekyürek, yaklaşık 200 dekar alanda patates ekimine başladıklarını ifade ederek, hava şartlarının iyi olması durumunda hasadın verimli olacağını belirtti. Mayıs ayının ortalarında başlayan tohumluk patates ekimi yaklaşık 2 hafta sürecek.

“Türkiye’nin gözü Sivas’ta"

Gemerek ilçesinde yaşayan çiftçi Hicabi Pekyürek, yaklaşık 200 dekar alana yemeklik patates ektiğini belirterek, “Biz geçimimizi şeker pancarı, patates, çerezlik kabak, silajlık mısır, yağlık ayçiçeği gibi ürünlerden sağlıyoruz. İklim şartlarından dolayı Türkiye’nin en kaliteli patatesi bizim ilçemizde yetişiyor. Burada kaliteli patates yetiştiği için bütün Türkiye’nin gözü Sivas’ta. Ben 200 dekar alana patates ekiyorum ve sezonun açıklamasıyla birlikte ekimimize başladık. İnşallah sezon iyi geçer, hava şartları iyi olur ve doğal afetler olmadığı sürece kaliteli patatesler yetiştiriyoruz. İnşallah fiyatlar hem tüketicimizin hem de üreticinin yüzünü güldürür. Herkesin memnun olacağı şekilde ürünleri yetiştirip piyasaya satacağız” dedi.