Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar’da yetiştirilen tohumluk alanlarda inceleme yaptı.

Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Evciler, İhsaniye, Şuhut, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sinanpaşa ilçelerinde tohumluk üretim alanları bulunuyor. Ayçiçeği, arpa, buğday, nohut, patates, şeker pancarı, yem bezelyesi, tritikale, yonca ve yulaf gibi ürünlerin tohumluk üretimi yapılıyor. Tohumlukların sertifikasyona esas tüm kontrolleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli aralıklarla yapılmaya devam ediyor.