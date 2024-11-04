Zeugma Rotary Kulübü’nün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak düzenlediği “Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği” tamamlandı. Etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Gaziantep Festivaller Parkı’nda 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, birçok uzmanın atölye çalışmaları sergilenerek fide dikimi etkinlikleri, tohum takasları, söyleşiler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, ortaokul ve meslek lisesi tarım bölümünde okuyan öğrenciler de katıldı. Çocuklar, stantlardaki atölyelere katılarak tarım ve ziraat çalışmaları hakkında deneyim kazandı.

Zeugma Rotary Kulübü Dönem Başkanı Handan Ünverdi, yaptığı açılış konuşmasında, etkinliğin Gaziantep’in tarımsal zenginliğini koruma ve sürdürülebilir tarıma geçiş yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bugün dünyada en fazla üzerinde durulan ve gelecek planlamalarına zemin oluşturan konu başlığının “sürdürülebilirlik” olduğunu vurgulayan Ünverdi, “Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 küresel hedef arasında da doğaya karşı duyarlılığa özel bir vurgu yapılmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği maalesef bir tehdit olarak karşımızda dururken doğayı korumak için hepimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Doğa dostu tarım faaliyetleri de bunun temelini oluşturmaktadır. Tarımda verimliliği artırırken, çevreyle de barışık olmak ve bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek durumundayız” dedi.

“Bugün gıda arzı ve gıda güvenliğinde yaşanan sorunlar karşısında bize düşen; Atalarımızdan bize miras olan ata tohumuna sahip çıkmak, Anadolu’muzun zengin ve bereketli topraklarını her karışına kadar en güzel şekilde değerlendirmektir” diyen Ünverdi, “Gaziantep mutfağını da bu denli lezzetli kılan temel unsur da, bizim topraklarımızdan çıkan mahsullerin ve baharatların kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in mutfağıyla UNESCO’nun fark oluşturan Şehirler Ağı’na Türkiye’den seçilmiş ilk şehir olduğunu hatırlatan Ünverdi, “106 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile bu alanda Gaziantep lider konumdadır. Öncü şehir Gaziantep olarak değerli katılımcılarımızın söyleşileri, atölye çalışmaları ve iyi tarım örnekleri olan stantlarımızla Türkiye’de ilke imza atarak böylesi bir organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. Ata mirasımıza sahip çıkılması, iyi tarım örnekleri, bilgilendirme ve çeşitli organizasyonlarla bu alanda da önemli mesafeler kat edilmesine katkıda bulunduğumuza inanıyorum. İş birlikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve değerli Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyor. programımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.