Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi, ekim ayının gelmesiyle güzlük ekimlere başladı. İşletme, 75 bin dekar alanda hububat, 10 bin dekar alanda ise yem bitkileri olmak üzere toplam 85 bin dekar alanda ekim yapacak.

215 bin dekar arazi varlığı ile TİGEM’in en büyük 4’üncü işletmesi olan Polatlı Tarım İşletmesi’nde ekim ayının gelmesiyle güzlük hububat ekimi başladı. İşletmeye ait alanlarda 75 bin dekar hububat, 10 bin dekar ise yem bitkileri olmak üzere toplam 85 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Toplamda 25 gün sürecek ekimlerde, bölgenin ihtiyacına ve iklim şartlarına uygun yerli ve milli çeşitlerden ’Reis’, ’Bezostaja’ ve ‘Tosunbey’ buğday tohumu da kullanılıyor.

Öte yandan TİGEM, Türkiye piyasasına yıllık 120 bin ton hububat tohumluğu, yurt dışı piyasasına ise 30 bin ton hububat tohumluğu olmak üzere toplamda 150 bin ton hububat tohumluğu satışı gerçekleştiriyor. 2023 yılında TİGEM’in hedefi toplamda 200 bin ton hububat tohumluğu satışı yapmak. Bu satış rekolteleriyle TİGEM, Türkiye piyasasının yüzde 35’lik kısmını karşılıyor.

“85 bin dekar alanda ekiliş yapacağız”

İşletmede süren ekim faaliyetleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan TİGEM Polatlı İşletmesi Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Evren Albayrak, işletmenin 211 bin dekar alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, “Verimli ve bereketli bir sezonun ardından 2023-2024 ekilişlerine başladık. 85 bin dekar alanda ekiliş yapacağız. 75 bin dekar alanda hububat ekilişi, 10 bin dekar alanda yem bitkileri ekilişimiz devam etmektedir. Şu anda buğday ekilişiyle devam etmekteyiz” dedi.

’Reis’, ’Bezostaja’ ve ’Tosunbey’ olmak üzere toplam üç çeşit tohum kullandıklarını söyleyen Albayrak, “Ayrıca 40 dekar alanda Karakalpak, 50 dekar alanda da Seranbey adlı yerli çeşitlerimizin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca tohum hazırlama faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Yaklaşık 15 bin tohum üretmeyi planlıyoruz. İlaçlanıp sertifikalandırması yapıldıktan sonra bölge çiftçisine dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Güzlük ekilişlerin ardından yazlık ekilişlerin toprak işlemesine başlanacak”

Ekimi yapılan üç çeşidin de kaliteli olduğunu belirten Albayrak, “Ekilişimiz iki vardiya devam etmekte olup, toplam 50 işçiyle ekilişimizi bitirmeyi planlıyoruz. İşletmemizde kuru ziraat mevcut. Nadas buğday sistemiyle çalışmaktayız. Nadas yerlerinde bahar aylarında sürüme başlamaktayız. İşletmemizde güzlük ekilişlerin tamamlanmasının ardından yazlık ekilişlerin toprak işlemesine başlanacak. Kasım-aralık aylarında toprak işlemesini yapıp, mart ayına kadar kışın yağan yağmurlardan faydalanması için bırakmaktayız. Ardından hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 2 bin 700 dekar alanda silajlık mısır ekilişi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.