MAY Tohum, hayvancılıkta verim ve mahsul kalitesini arttırmaya yönelik ’Hayvan Beslenmesi, Sağlığı ve Mısır Üretimi’ üzerine çiftçi eğitimlerini bu yıl 14 farklı bölgede gerçekleştirdi. Uzun yıllardır hayvan yetiştiriciliği ve mısır üretimiyle ilgili teknik destek eğitimleri organize eden MAY Tohum, 2025 yılının ilk çeyreğinde, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde ve Fas ülkesinde gerçekleştirdiği Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu Eğitim etkinlikleriyle 2 binin üzerinde çiftçiyle buluştu.

Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu projesi kapsamında, Türkiye çapında hayvancılığın yoğun olduğu il ve ilçelerde çiftçilerle bir araya gelen MAY Tohum, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen’in sunduğu, hayvansal üretimde verimliliği arttırmaya katkı sağlayacak Hayvan Beslenmesi ve Hayvan Sağlığı eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

Eğitimler hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum Ayçiçeği ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, MAY Tohum’un 25 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği hibrit mısır Ar-Ge çalışmaları sonucunda, tarla performansı yüksek mısır çeşitlerini çiftçilere sunmanın yanı sıra mısır üretiminde ve hayvancılıkta verimliliği arttırmaya katkı sağlayacak teknik destek eğitimleriyle de her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirtti. Burak Uğur, "Tohumculuk sektöründeki 47 yıllık deneyimimiz ve çalıştığımız türlerde uzman saha satış ve teknik destek ekibimizle her yıl, mısır üretimi ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan çiftçilerin, profesyonellerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Bu sezon da hayvancılık ve mısır üretimiyle uğraşan üreticilerimize yönelik Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu Eğitimlerimizi gerçekleştirdik. İzmir, Aydın, Burdur, Balıkesir, Konya, Kayseri, Niğde, Bingöl, Amasya, Erzincan, Iğdır ve Fas ülkesinde iki farklı şehirde gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantılarında, Hayvan Besleme konusunda uzman olan hocamız Prof. Dr. İsmet Türkmen, Hayvancılıkta verimliliği arttırmaya katkı sağlayan ‘Kaliteli ve Yüksek Verimli Hayvansal Üretim için Rasyon Önerileri, ‘Mısır Kullanımının Hayvan Beslenmesindeki Yeri’ ve ‘Hayvan Beslenme Hastalıkları’ konularında önemli bilgileri paylaştı. Toplamda 2 bin 100 çiftçiyle buluştuğumuz toplantılarımızda, ilaveten, mısır üretiminde verimi arttırmaya yönelik teknik bilgilendirmelerini yaparak, portföyümüzde MAY Silaj Platform markası altında sunduğumuz silajlık üretimde rekabet gücü yüksek mısır çeşitlerimiz hakkında bilgilendirmeleri de gerçekleştirdik" dedi.

"Besleyicilik değeri yüksek silajlık mısır çeşitleri kazandırıyor"

1999 yılından beri mısır ıslahına yatırım yapmakta olan MAY Tohum, verim performansı yüksek, hastalık ve kuraklık gibi çevresel stres faktörlerine toleranslı danelik mısır çeşitleri ve yüksek besleyicilik değerlerine sahip silajlık mısır çeşitlerinin ıslahını gerçekleştiriyor. Hayvan beslenmesinde önemli yere sahip, silajlık mısır çeşitlerini MAY Silaj markası altında pazara sunan MAY Tohum, yüksek nişasta değerleri ve lif sindirilebilirlik özellikleri ile profesyonel hayvancılık işletmelerinin et ve süt verimine artı katkı sağlayan mısır çeşitlerini MAY Silaj Pro markasıyla; hem danelik hem de silajlık kullanımda yüksek performans gösteren çeşitleri MAY Silaj Dual markasıyla; ekonomik fiyatıyla küçük ölçekli hayvan yetiştiricilerine ve mısır üreticilerine çözüm sunan çeşitleri ise MAY Silaj Eco markası ile çiftçilerin hizmetine sunuyor.

Hibrit Mısır ıslahında güçlü Ar-Ge’si ve 47 yıllık deneyimi ile dünya standartlarında rekabetçi çeşitler sunan MAY Tohum, mısır üretimi ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan profesyonellerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına farklı çözümler de sağlıyor.