Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Tanıtma Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Tohoku, Japonya’nın Güzel El Sanatları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Japon kültürünün yansımalarına ev sahipliği yapan sergi, 11 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürlerin sanat üretimlerini Eskişehir’de sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Japon kültürünün yansımalarına ev sahipliği yapan "Tohoku, Japonya’nın Güzel El Sanatları"sergisi açıldı. Yirminci yüzyılın başlarında, "MingeiHareketi"nin kurucusu Soetsu Yanagi, Japonya’nın Tohoku bölgesini gezerken yerel el sanatlarının güzelliğine hayran kaldı ve ziyaretleri sırasında bulduğu eşyaları ve aletleri toplamaya başladı. Hareketin diğer etkili üyeleri, çömlekçiler Kanjiro Kawai ve Shoji Hamada, tekstil tasarımcısı Keisuke Serizawa ve önde gelen ahşap baskı ustası Shiko Munakata da Tohoku bölgesindeki el sanatlarından derinden etkilendi. Bu kapsamda Eskişehir’de açılan sergide sergilenen el sanatları eserleri, çanak çömlek, lake eşya, tekstil, metal işçiliği ve ahşap ve bambu işçiliği gibi farklı türleri kapsıyor. Sergide ayrıca, halk el sanatlarının güzel işçiliğinden ilham alan ve Tohoku’nun kültürel iklimini ve ruhunu yansıtan sanatçılar tarafından oluşturulan eserler de sunuluyor.

Bu sergi modern Japonya’da unutulmaya yüz tutmuş eski el sanatlarının güzelliğini tanıtıyor

Serginin açılışında ilk olarak konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzar Koji Tahara, serginin 11 Mart 2011 tarihinde Tohoku bölgesinde meydana gelen büyük deprem ve tsunaminin birinci yıl dönümü anısına oluşturulduğunu belirterek, "Seçkin Tohoku el sanatlarının yer aldığı bu sergi, medeniyet ilerledikçe modern Japonya’da neredeyse unutulan eski el sanatlarının güzelliğini tanıtmaktadır. Sergi, seramik, lake, boyama ve dokuma, metal işçiliği, ahşap ve bambu el sanatları gibi çok çeşitli türlerde eserleri içeriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Eskişehir sergileriyle Anadolu’nun kültür başkenti sıfatını ziyadesiyle hak eden bir kent oldu"

Eskişehir’in kültür ve sanat kenti olduğunu söyleyen Utku Çakırözer, "Sizlerin sayesinde Eskişehir sergileriyle, konserleriyle, oyunlarıyla, müzeleriyle, gerçekten Anadolu’nun kültür başkenti sıfatını ziyadesiyle hak eden bir kent oldu. Her hafta bizlerin ve Türkiye’nin diğer kentlerinden gelen yurttaşlarımızın seçmekte zorlandığı, ’nereye gitsem, hangisine gitsem’ dediği bir kent haline geldi. Bundan çok mutluyuz. Daha da fazla kültür sanat faaliyetlerinin hem Eskişehir’imize, Türkiye’mize ve dünyaya parlayan yıldız olarak yerleştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, iki ülke arasındaki bağları daha da artırdı

"Tohoku, Japonya’nın Güzel El Sanatları" sergisi sayesinde iki ülke arasındaki dostluğuna güçleneceğine dikkat çeken Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, "Burada Japonya Büyükelçiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığımızın birlikteliğinde çok güzel bir serginin açılışını yapıyoruz. Japonya kültürünü harmanlayan; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artıran ve iki ülke arasındaki güçlerin bağlarını daha da artıran sergide birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu sergi Japonya’nın unutulmuş el sanatlarını yaşatma ve bizlerle tanıştırma açısından da çok kıymetli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de, "Eskişehir biliyorsunuz deprem bölgesi, serginin geçtiği şehir de bir deprem bölgesi; sergi de 2011 yılında o depremin ve tsunaminin acılarıyla oluşan bir sergi. Dolayısıyla Türkiye bu acıları çok yaşamış bir ülke olarak ve Eskişehir’de deprem bölgesinde bir şehir olarak bu sergiyi çok anlamlı buluyorum. Aynı zamanda Japonya’nın unutulmuş el sanatlarını yaşatma ve bizlerle tanıştırma açısından da çok kıymetli. Eskişehirliler çok eski yıllarda Anadolu Üniversitesi içinde yer alan Japon Bahçesi ile Japon kültürü ile tanışmıştı. Sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Sazova Parkı içinde bulunan Japon Bahçesi açıldı. Mayıs ayında o güzel ağaçlar, Japonya’nın mimarisini ve peyzajını yansıtan bir park oldu. Ödüllü bir proje olan ve Japon mimar Kengo Kuma ve ekibi tarafından hazırlanan Odunpazarı Modern Müze’si şehrimizde açıldı. O nedenle Eskişehir ile Japonya arasındaki bu güzel kıymetli bağlar ve birbirlerine duyduğu sevgi, saygı ilişkisi bu sergiyle bugün taçlanmış olacak. İki ülkenin o güzel birlikteliğini yaşamış olacağız." şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzar Koji Tahara, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda sanatsever katıldı.