Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üstü bireyler için başlattığı eğitim programında ilk haftayı geride bıraktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi eğitim öğretim dönemine başladı. 23-30 Eylül 2024 tarihlerinde kayıtları yapılan öğrenciler ilk haftayı geride bıraktı. Yapılan oryantasyon programına Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak Acar katıldı. Acar, dersler öncesinde Tazelenme Üniversitesinin kuruluş süreci, eğitim süreci ve geleceğe dair planlamalar hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

60 yaş üzeri öğrenciler ise yaşadığı heyecanı ve eğitim sürecinden beklentilerini paylaştı. Haftanın iki günü devam edecek ve 10 hafta sürecek güz dönemi programının ilk haftası Doç. Dr. Murat Serdar’ın Türk-İslam Tarihi, Dr. Burak Şirin’in Yaşlılıkta Koruyucu Sağlık ve İlk Yardım, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Aydın’ın Temel Beslenme İlkeleri ve Aşçılık Uygulamaları ve son olarak Doç. Dr. Ayla Günal’ın Tedavi Hareketleri ve Fizyoloji dersleri ile tamamlandı.