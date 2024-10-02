Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Stanford Üniversitesince hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan TOGÜ’lü akademisyenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Yapılan kahvaltı etkinliğinde Elsevier veri tabanında yayınlanan listede yer alan 6 bilim insanı ile bir araya gelen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, üniversitenin uluslararası düzeydeki görünürlüğünü artırma hedeflerini vurguladı. Yılmaz, “Yıl Bazında Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” kategorilerinde TOGÜ’lü akademisyenlerin elde ettiği başarıların, üniversitenin araştırma ve geliştirme alanındaki çabalarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Listeye giren bilim insanlarını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Rektör Yılmaz, listede yer alan Prof. Dr. Cemil Alkan, Prof. Dr. Ceyhun Köse, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. Durali Mendil, Doç. Dr. Oğuz Özbek ve Doç. Dr. Esma Nur Geçer’e teşekkür belgesi takdim etti.