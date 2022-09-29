Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 30. yılını kutlayan üniversitede 35 bine yakın öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 30. yılını kutlayan üniversitede 35 bine yakın öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi" açılış programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda yapılan törene Vali Numan Hatipoğlu, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin akademik ve idari personeller ve öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Rektör Şahin, bu yıl 30. yılını kutlayan üniversiteye son 4 yıl içerisinde 5 yeni fakülte açıldığını söyledi. 3 bin 700 uluslararası öğrenci ile 35 bine yakın öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü üniversitenin uluslararası derecelendirme kuruluşlarında önemli dereceler elde ettiğini belirten Rektör Şahin, "Son 4 yıl içerisinde sürdürülebilir enerji konusunda da önemli atılımlar yapan üniversitemiz kendi elektriğini üretiyor. Katı atık tesisi, suların toplanması gibi çevre dostu girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olduğunu, muhasebenin hayatın her alanında olduğunu söyledi. Üniversitenin daha 4 yaşında olduğu yıllarda Reşadiye’de Kaymakam Vekilliği yaptığını belirten Vali Hatipoğlu, gelinen noktada üniversitenin önemli bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Protokol konuşmaları sonrasında Devlet Konservatuvarı tarafından Jazz Konseri düzenlendi. 9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 1 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.