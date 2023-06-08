Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı ve Öğretmen Atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlen Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı ve Öğretmen Atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, müdür yardımcıları, akademisyenler ve öğretmenler katıldı. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı ve Öğretmen Atölyeleri 2 gün boyunca devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ülkelerin en önemli faaliyet alanının eğitim olduğunu ve öğretmenlerin kendini geliştirmesini çok önemsediğini belirterek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile işbirliklerimizi yaygınlaştırdık. Bu işbirliklerinin oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Çalıştay çerçevesinde ortaya konacak çözüm önerileri büyük önem arz etmektedir. Buradan çıkan sonuçların yabancı dil eğitimine ve öğrencilere yüksek katkı sağlayacak. İşbirliklerinden dolayı Üniversitemize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak Eğitim Fakültesi bünyesinde alanında uzman çok iyi araştırmacıların bulunduğunu belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok konuda işbirliklerinin yapıyoruz. Milli Eğitim Camiasına katkıda bulunmaya istekli şekilde hareket ediyoruz. Milli Eğitimden gelen öneriler çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapılıyor. İşbirliklerimiz artarak devam edecek. Katkılarından ve katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür ve Müdür yardımcılarına ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.