Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenciler yemekhanede çıkan ilk yemeklerini kendileri belirliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından sunulan yemekhane hizmetlerinde yenilik yapılarak menüyü öğrencilerin belirlemesi için anket yapıldı. Yapılan anket sonucu yeni akademik yıldaki ilk öğle yemeği menüsü öğrenciler tarafından belirlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın direktifleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulama ile üniversite öğrencileri yeni akademik yılın ilk öğle yemeğini belirledi. Üniversitenin sosyal medya kanallarından yapılan anket sonuçlarına göre öğrenciler, yüzde 60 oy ile mercimek çorbası, yüzde 45 oy ile döner, pilav ve yüzde 64 oy ile baklavayı yeni akademik yılın ilk öğle yemeği menüsü olarak belirledi. Akademik takvimin ilk menüsünü belirlemek için oluşturulan anket Üniversitesinin resmi instagram hesabından yayınlandı. 54 bin kullanıcı tarafından görüntülenen anket 25 bin kişinin oyu ile sonuçlandı. Belirlenen menü bugün öğle yemeği olarak öğrencilere sunuldu. Katılımın yoğunluğu öğrencilerin hayata geçirilen uygulamalardan memnun olduğunu gösterdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanan bu hizmet düzenli aralıklarla tekrarlanacak.