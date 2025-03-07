Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadın emeğini ve başarısını ön plana çıkardı.

TOGÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kadınların hikâyeleri podcast’e dönüştü

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen "Kadınların Sesi" Podcast İçerik Üretimi Atölyesi ile kadınların başarı hikâyeleri sesli içeriklere dönüştürüldü. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kocadağ Ünver’in eğitmenliğinde yapılan atölyede, katılımcılar 3 ila 5 dakikalık podcast kayıtları hazırladı. Bu çalışmayla kadınların sesini daha geniş kitlelere duyurmak amaçlandı.

Geleneksel el sanatları yaşatıldı

Kadınların el sanatlarındaki emeğini ve kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Kadınların El Sanatı, Kültürel Miras ve Geleneksel El Baskı Atölyesi" büyük ilgi gördü. Dr. Öğr. Üyesi Müge Akçakoca’nın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, katılımcılar doğal kumaş keseler üzerine geleneksel ahşap baskılar yaparak el sanatlarının önemini deneyimleme fırsatı buldu.

Aromatik bitkilerle doğal ürünler tasarlandı

Doğal ve aromatik bitkilerle ürün tasarımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Aromatik Bitkilerle Tasarım Atölyesi" düzenlendi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Zeynep Nur Güneş’in eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyede, katılımcılar doğal kolonya ve bitkisel tütsü üretimi yaparak bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Kadın çalışmalarına dair farkındalık standı açıldı

Kadın ve Aile Çalışmaları Kulübü tarafından merkezi yemekhane önünde bir farkındalık standı açıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında bilgilendirme yapılan stantta, kadınların toplumdaki yeri ve hakları üzerine farkındalık oluşturuldu. Ayrıca, kulüp üyeleri tarafından Üniversitenin nizamiye girişinde kadınlara kitap ayracı hediye edilerek Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Kadınların eğitim, sanat ve üretim alanındaki önemine vurgu yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kadın emeğinin ve başarısının her alanda desteklenmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.