Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde 5 farklı dilin konuşulduğu ’Dil kafe’ hizmete girdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından açılan Dil Cafe’de Yabancı Dil Konuşma Etkinliği gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Konuşma Etkinliğine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. İlki İngilizce konuşma becerileri üzerine düzenlenen etkinliği Öğr. Gör. Mustafa Çiğdem yürüttü. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde interaktif ve eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma becerileri pratiği yapıldı. Haftanın 1 günü düzenlenecek olan ’Dil kafe’ etkinliğinin sayısı artırılmayı hedefleniyor. ’Dil kafe’ etkinliğinde kafe içerisinde öğrenciler İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve Farsça olmak üzere 5 dil konuşacak.