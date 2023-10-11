Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ’Erasmus Days’ etkinliklerinin açılışı düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ’Erasmus Days’ etkinliklerinin açılışı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Rektör Danışmanları ve Müdürlerin açılış kurdelesini kesmesi ile başladı. Taşlıçiftlik Kampüsü Şenlik Alanında düzenlenen etkinliklere renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası öğrenciler tarafından müzik, dans ve akrobasi gösterileri gerçekleştirildi.

"65 farklı ülkeden 3.700’ün üzerinde uluslararası öğrencimiz var"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilere daha küresel bir bakış açısı kazandırdıklarını belirterek “Üniversitemiz, öğrencilerimize bu değerli deneyimi sunarak onları daha bilinçli, daha açık fikirli ve daha küresel bir bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirme kararlılığında olan bir kurumdur. Bunun en güzel örneği ise hâlihazırda ev sahipliği yaptığımız 65 farklı ülkeden 3.700’ün üzerinde uluslararası öğrencimiz ve şu ana kadar yurtdışına gönderdiğimiz 1170 öğrenci ve 500 akademik personelimizdir” ifadelerine yer verdi.