Tokat Gaziosmanpaşa ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği ile yapılan tek Kullanımlık ’Kateter Sabitleyici Bone’ buluşu tescil edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Karabey tarafından başvurusu yapılan “Tek Kullanımlık Kateter Sabitleyici Bone” başlıklı buluşun patenti alındı. Buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanlığı tarafından 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde geçtiğimiz günden itibaren 10 yıl süre ile korunmak üzere faydalı model olarak tescillendi. Buluş, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Karabey, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Şerife Karagözlüoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kübra Süha ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Dr. Zuhal Gülsoy tarafından gerçekleştirildi.