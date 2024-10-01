Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü’nde yaya güvenliğini artırmak için yeni düzenlemeler gerçekleştirerek, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları için çalışmalarını devam ettiriyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü, yeni akademik dönemde yaya odaklı düzenlemelerle yenileniyor. Yapılan düzenlemelerle, kampüs alanında öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla yol üzerindeki yaya şeritleri ve geçitleri belirginleştirildi. Ayrıca, kampüs içindeki araçların hız sınırı da saatte 30 km olarak belirlendi. Ocak ayında yaya öncelikli kampüs olarak ilan edilen Taşlıçiftlik Kampüsü, yeni düzenlemelerle birlikte öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerini için çalışmalarına devam ediyor.